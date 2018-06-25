ABD'nin California eyaletinde yangın

Ormancılık ve Yangınla Mücadele Birim Şefi JonathanCox yaptığı açıklamada, California'nın kuzeyinde ClearlakeOaks bölgesinin yakınında kırsal alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını belirterek, 31 kilometre karelik alanın yandığını ifade etti.

Spring Valley bölgesinde yaşayan 3 bin kişi için tahliye emri çıkartıldığını dile getiren Cox, yangında çok sayıda evin zarar gördüğünü, bazı evlerin tamamen yandığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirten Cox, ellerine ulaşan ilk bilgilere göre yangında ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

En az 230 itfaiye eri helikopter ve buldozerlerle yangına müdahale ediyor.