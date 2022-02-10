Künye
Kıbrıs 8
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden...
8 ay hapis cezası aldı
8 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı

ABD'nin F-15 savaş uçakları Polonya'ya geldi

İngiltere'de Lakenheath üssünden havalanan Amerikan F-15'leri, NATO'nun doğu kanadını desteklemek amacıyla Polonya'nın Lask kasabasındaki 32. Taktik Hava Üssü'ne ulaştı.

10 Şubat 2022 Perşembe 20:48
156 Okunma
ABD'nin F-15 savaş uçakları Polonya'ya geldi
banner108

Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, yaptığı açıklamada, "Bugün, Amerikan F15 savaş uçakları, NATOAirPolicing misyonunun bir parçası olarak doğu kanadını destekleyecek olan Lask'taki hava üssüne geldi. Uçaklar, şubat ayının sonuna kadar Polonya'da kalacak." dedi.

NATO misyonu kapsamında Polonya'ya gelen Amerikan savaş uçaklarının Estonya, Litvanya ve Letonya'nın da bulduğu 58. hava sahası devriyesine destek vereceği bildirildi.

Baltık hava polis gücünü destekleyeceği öğrenilen F15’lerin, uçuş planları ve konumlarını bildirmeyen Rus uçaklarını tespit edilmesine yardım edeceği kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mars, NASA'nın Curiosity adlı uzay aracına hiç nazik davranmıyor
Mars, NASA'nın Curiosity adlı uzay aracına hiç nazik davranmıyor
Sürücülüğün geleceği değişebilir
Sürücülüğün geleceği değişebilir
94'üncü Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu
94'üncü Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim