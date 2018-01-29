Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119680
ALTIN
163.353
DOLAR
3.7805
STERLİN
5.3106
EURO
4.6786
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
6 aylık azim!
6 aylık azim!
Grammy'ye Bruno Mars damgası!
Grammy'ye Bruno Mars damgası!
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"

ABD'nin Filistin'e yardımını askıya alması protesto edildi

UNRWA Memurlar Birliği'nin çağrısıyla bir araya gelen kurum çalışanları, Gazze'deki BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) binası önünde gösteri düzenledi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:15
ABD'nin Filistin'e yardımını askıya alması protesto edildi
banner10

ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verilecek 125 milyon dolarlık yardımın yarısından fazlasını askıya alması Gazze'de protesto edildi.

UNRWA Memurlar Birliği'nin çağrısıyla bir araya gelen kurum çalışanları, Gazze'deki BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) binası önünde gösteri düzenledi.

UNRWA'nın Gazze'deki Operasyonlar Müdürü MatthiasSchmale'nin de katıldığı gösteride, "Onurun değeri biçilemez", "Kısıtlama siyasetine hayır", "UNRWA'ya komploya hayır" şeklinde sloganlar atıldı.

Schmale, burada yaptığı konuşmada, Filistinli mülteciler için adil bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "ABD'ye mesajım: UNRWA'ya yapılan yardımları siyasete alet etmeyin. UNRWA'ya insani yardım kuruluşu olarak destek vermeyi reddetmek kabul edilebilir değil." dedi.

Memurlar Birliği Başkanı Emir el-Mishal de Filistinli mültecilerin maruz kaldığı haksızlığa karşı çıkmak toplandıklarını dile getirdi. Mishal, "Yardımların kısıtlanması, Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Ürdün'de yaklaşık 6 milyon mülteciye sunulan sağlık, eğitim ve insani yardım hizmetlerinde ciddi bir eksikliğe yol açıyor." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler'e seslenen Mishal, UNRWA'nın Filistinli mültecilere sorumluluklarını yerine getirebileceği düzeyde finansman kaynağı toplaması çağrısında bulundu.

Washington yönetimi, 16 Ocak'ta, "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını duyurmuştu.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

UNRWA, mülteci sayısının sürekli artması ve özellikle 10 yıldır Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka nedeniyle bağışçı ülkelerin yaptığı yardımların ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğini belirtiyor.

banner22
Son Güncelleme: 29.01.2018 16:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 11 sivil öldü
Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 11 sivil öldü
Aden'de çatışmalar yeniden başladı
Aden'de çatışmalar yeniden başladı
İdlib'de hastaneye hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı
İdlib'de hastaneye hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim