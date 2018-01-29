ABD'nin Filistin'e yardımını askıya alması protesto edildi

ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verilecek 125 milyon dolarlık yardımın yarısından fazlasını askıya alması Gazze'de protesto edildi.

UNRWA Memurlar Birliği'nin çağrısıyla bir araya gelen kurum çalışanları, Gazze'deki BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) binası önünde gösteri düzenledi.

UNRWA'nın Gazze'deki Operasyonlar Müdürü MatthiasSchmale'nin de katıldığı gösteride, "Onurun değeri biçilemez", "Kısıtlama siyasetine hayır", "UNRWA'ya komploya hayır" şeklinde sloganlar atıldı.

Schmale, burada yaptığı konuşmada, Filistinli mülteciler için adil bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "ABD'ye mesajım: UNRWA'ya yapılan yardımları siyasete alet etmeyin. UNRWA'ya insani yardım kuruluşu olarak destek vermeyi reddetmek kabul edilebilir değil." dedi.

Memurlar Birliği Başkanı Emir el-Mishal de Filistinli mültecilerin maruz kaldığı haksızlığa karşı çıkmak toplandıklarını dile getirdi. Mishal, "Yardımların kısıtlanması, Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Ürdün'de yaklaşık 6 milyon mülteciye sunulan sağlık, eğitim ve insani yardım hizmetlerinde ciddi bir eksikliğe yol açıyor." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler'e seslenen Mishal, UNRWA'nın Filistinli mültecilere sorumluluklarını yerine getirebileceği düzeyde finansman kaynağı toplaması çağrısında bulundu.

Washington yönetimi, 16 Ocak'ta, "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını duyurmuştu.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

UNRWA, mülteci sayısının sürekli artması ve özellikle 10 yıldır Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka nedeniyle bağışçı ülkelerin yaptığı yardımların ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğini belirtiyor.