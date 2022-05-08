ABD'nin 'First Lady'si Ukrayna'da

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi "First Lady" Jill Biden dört günlük Doğu Avrupa ziyareti kapsamında bugün Slovakya ve Ukrayna'ya gitti.

Slovakya'nın bir sınır köyünde göçmenleri ziyaret ettikten sonra Ukrayna'nın sınıra yakın Ujgorod kentine giden Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'yla Ukraynalı göçmenlerin kaldığı bir okul binasında görüştü. Güvenlik nedeniyle nerede yaşadığı bilinmeyen Zelenska da uzun süre sonra ilk kez kameralara görüntü verdi.

ABD merkezli Associated Press'in (AP) haberine göre, Jill Biden ve Olena Zelenska basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Biden, Ukrayna halkına Anneler Günü'nde ABD'nin desteğini göstermek amacıyla ziyarette bulunduğunu belirtirken Zelenska ise Biden'a "cesur davranışı" için teşekkür etti.

ABD'nin Ukrayna'ya "First Lady" ziyareti, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev ziyaretlerinin ardından geldi. Biden, Ukrayna'ya gitmeden önce bugün Slovakya'nın sınır köyü Vysne Nemecke'de Ukraynalı göçmenlerle bir araya gelirken Doğu Avrupa ziyaretleri kapsamında Romanya'ya da gidecek