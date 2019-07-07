ABD'nin Florida Eyaletinde Alışveriş Merkezinde Patlama: 20 Yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama sonucu en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Florida'nın güneyindeki Plantation kentinde bir alışveriş merkezinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama yaşandı.

Bir pizza restoranında meydana gelen patlama sonucu ikisi ağır en az 20 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle diğer iş yerleri de hasar gördü. Alışveriş merkezinin olduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Plantation İtfaiye Departmanı, olayın gaz sızıntısından kaynaklanan bir patlama olduğunu bildirdi.