ABD'nin gizli uzay aracı X-37B görüntülendi

ABD Hava Kuvvetleri'nin en gizli projelerinden biri olan X-37B'den yeni fotoğraflar geldi.

Uzay fotoğrafçısı Ralf Vandebergh, ABD Hava Kuvvetlerini’nin uzay aracını görüntüledi.

OTV-5 adı verilen 5'inci görevini icra eden X-37B 667 gündür yörüngede olduğu belirtiliyor.

5 ton ağırlığındaki araç, yeryüzünden 900 kilometre irtifaya kadar yükselebiliyor. Uzaya "Atlas V" roketleriyle fırlatılan araç, Dünya'ya bir uçak gibi iniş yapabiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri proje hakkında yalnızca "yörüngede bazı deneyler yapılıyor" ifadesini kullanmakla yetiniyor.

Bazı iddialara göre araç casusluk amacıyla kullanıyor. Aracın uyduları "dinlediği" savunuluyor.



Bir başka iddiaya göre ise yeni bir tür silah geliştiriliyor. X-37B'nin yörüngedeki uyduları imha edebileceği ileri sürülüyor.