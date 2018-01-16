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"ABD'nin gündeminde Afrin yok"

AA muhabirine açıklama yapan Dillon, "koalisyonun, DEAŞ'ı Irak ve Suriye'nin belirlenmiş alanlarından çıkarmak ve bölgesel istikrarı artırmak için müteakip operasyonlar yapma misyonunun değişmediğini" kaydetti.

16 Ocak 2018 Salı 22:38
"ABD'nin gündeminde Afrin yok"
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Dillon, "koalisyonun, DEAŞ'ı Irak ve Suriye'nin belirlenmiş alanlarından çıkarmak ve bölgesel istikrarı artırmak için müteakip operasyonlar yapma misyonunun değişmediğini" kaydetti.

PYD/PKK'nın Afrin'deki unsurlarını destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruyu ise Dillon, "Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz." şeklinde yanıtladı. 

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