Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final...
Tinder'a panik butonu dahil yeni güvenlik düzenlemeleri geliyor
Tinder'a panik butonu dahil yeni...

ABD'nin Houston kentinde patlama: 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir sanayi kuruluşuna ait binada dün meydana gelen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 12:49
ABD'nin Houston kentinde patlama: 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, patlamanın yaşandığı sanayi kuruluşunda çalışan Frank Flores ve Gerardo Castorena adlı iki işçinin spor salonunu kullanmak için binaya mesai saatinden önce geldiklerini ifade etti.

Flores ve Castorena'nın patlamada hayatını kaybettiğini söyleyen Turner, olayda 2 işçi ile çevredeki ev ve iş yerlerindeki 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo da düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin patlamanın sebebine dair incelemelerinin önümüzdeki 3-4 gün daha süreceğini kaydetti.

Sanayi kuruluşuna ait binada dün patlama olmuş, yetkililer, herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya dair bilgi vermemişti. Patlamanın ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
ABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa’ya da sıçradı
Avrupa’ya da sıçradı
Yunanistan’dan Türkiye’ye deprem çağrısı: Yardıma hazırız!
Yunanistan’dan Türkiye’ye deprem çağrısı: Yardıma hazırız!
Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 41’e yükseldi
Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 41’e yükseldi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim