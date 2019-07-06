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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7,1'lik deprem

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede önceki gün de 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:37
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7,1'lik deprem

ABD'nin California eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 7,1 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana geldi. 

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremin büyüklüğü daha sonra 7,1 olarak revize edildi. 

Bölge perşembe günü de merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bunun, California'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu açıklanmıştı. 

İlk depremin ardından artçı sarsıntıların yoğun yaşandığı bölge genelinde yollar, su ve gaz borularında hasar oluşurken Ridgecrest kentinde, acil durum ilan edilmişti. 

1400'TEN FAZLA ARTÇI DEPREM

ABD'nin California eyaletinde dün gerçekleşen 6,4 şiddetindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildi. 

Los Angeles kentinin 240 kilometre kuzeyinde, merkez üssü Ridgecrest yakınları olan deprem, bölgede hasarlara yol açarken artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California eyaletindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi. 

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Anahtar Kelimeler:
ABDKaliforniyaDeprem
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