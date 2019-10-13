ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kürk üretimi ve satımı yasaklanıyor

2023'ten sonra satışı ve üretimi yasaklı olacak kürkten eşyalara sirk gösterilerindeki çoğu hayvanı yasaklayan bir tasarı da eklendi.

Başbakan Gavin Newsom Cumartesi günü AB44'ü imzalayarak yeni kürk kıyafet ve aksesuar satışı ve üretimini yasakladı. Yasak, 1 Ocak 2023’e kadar geçerli olmayacak ve perakendecilere stoklarını satmaları için zaman tanıyacakları açıklandı.

Newsom yaptığı açıklamada, ''Kaliforniya hayvan refahı konusunda lider'' şeklinde açıklamada bulunarak bu kararın gerekliliğini vurguladı.

Perakendeciler hala yeni yasa uyarınca ikinci el kürk giysiler veya dekorlar satabilirler.

Yasak, genellikle plastikten yapılan sahte kürk, deri, inek derisi, doldurulmuş hayvanlar ve geyik, koyun ve keçi derileri için geçerli olmayacak.