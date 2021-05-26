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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı

Saldırıda çok sayıda da yaralının olduğu bildirildi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:12
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose’nin Polis Departmanının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda da yaralının olduğu bildirildi.

Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek “Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz.” uyarısı yapıldı. Kısa süre sonra Amerikan medyasına açıklama yapan polis yetkilileri, söz konusu silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilerleyen saatlerde bölge savcılığının basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

SALDIRIYA ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose’nin Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi belirtildi. Saldırganın öldürüldüğü de gelen bilgiler arasında.

Son Güncelleme: 26.05.2021 19:28
Anahtar Kelimeler:
ABD
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