Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
106448
ALTIN
155.579
DOLAR
3.8601
STERLİN
5.1756
EURO
4.5517
Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti
Sam Rouen inanılmaz değişti
Instagram’dan ‘store’de yeni özellik!
Instagram’dan ‘store’de yeni özellik!
"Her ilacı buzdolabında saklamayın"
Her ilacı buzdolabında saklamayın!
Soğuk hava migreni tetikliyor
Migreni olanlar dikkat!
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca arıyorlar!
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca...

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımaları için bazı ülkelerle yakın temasta olduklarını açıkladı.

07 Aralık 2017 Perşembe 14:48
ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması
banner10

Netanyahu'nun basın ofisinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen Dijital Diplomasi Konferansı'nda konuşan Başbakan Netanyahu, "Kudüs'ü başkent olarak tanımaları için bazı ülkelerle yakın temas içinde olduğumuzun müjdesini vermek istiyorum. ABD'nin büyükelçiliği taşındığında ve hatta öncesinde diğer birçok büyükelçilik Kudüs'e taşınmış olacak. Bunun zamanı da gelmişti artık." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma yönündeki açıklamasını tarihi olarak niteleyerek " Trump'a ve 22 yıl önce Kudüs'ün başkent olarak tanınmasının temelini atan ABD Kongresine teşekkür ediyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Trump’ın Kudüs kararı Filistin halkına karşı savaş ilanı”
"Trump’ın Kudüs kararı Filistin halkına karşı savaş ilanı”
SPD Genel Başkanı Schulz, 2025 önerisi!
SPD Genel Başkanı Schulz, 2025 önerisi!
Filistinliler İsrail askerleriyle çatıştı
Filistinliler İsrail askerleriyle çatıştı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim