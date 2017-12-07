ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması

Netanyahu'nun basın ofisinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen Dijital Diplomasi Konferansı'nda konuşan Başbakan Netanyahu, "Kudüs'ü başkent olarak tanımaları için bazı ülkelerle yakın temas içinde olduğumuzun müjdesini vermek istiyorum. ABD'nin büyükelçiliği taşındığında ve hatta öncesinde diğer birçok büyükelçilik Kudüs'e taşınmış olacak. Bunun zamanı da gelmişti artık." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma yönündeki açıklamasını tarihi olarak niteleyerek " Trump'a ve 22 yıl önce Kudüs'ün başkent olarak tanınmasının temelini atan ABD Kongresine teşekkür ediyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.