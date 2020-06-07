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ABD'nin Louisiana eyaletinde acil durum ilan edildi

ABD'nin Louisiana eyaletinde pazar günü fırtına görülmesi bekleniyor. Eyalette fırtına öncesi acil durum ilan edildi.

07 Haziran 2020 Pazar 10:54
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ABD'nin Louisiana eyaletinde acil durum ilan edildi

Orta Amerika'da sel ve ölümlere neden olan ve şiddetini artırarak ilerleyen tropik fırtına Cristobal'ın pazar günü ABD'nin Louisiana eyaletini etkileyeceği uyarısı yapıldı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, pazar günü beklenen fırtına öncesi eyalette "acil durum" ilan etti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi ise Cristobal fırtınasının saatteki hızının 50 mile (80 kilometre) ulaştığını ve rüzgarın şiddetini artırmasıyla hızının 60 mile (96 kilometre) kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Louisiana'da şiddetli yağmurun ardından sele yol açabilecek fırtınanın, Mississippi, Alabama and Florida'da etkisini gösterebileceği belirtiliyor.

Meksika Körfezi'nin kuzeyine doğru ilerlemeye devam eden fırtınanın kasırgaya dönüşmesi ise beklenmiyor. 

Anahtar Kelimeler:
ABDLouisiana
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