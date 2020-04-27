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ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı saldırı

ABD'nin Louisiana eyaletinin başkenti Baton Rouge'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis yaralandı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 11:56
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ABD'nin Louisiana eyaletinde silahlı saldırı

Baton Rouge Polis Şefi Murphy Paul yerel medyaya yaptığı açıklamada, bir cinayet zanlısı hakkında aldıkları ihbarı değerlendirmek üzere kentin kuzeyindeki yerleşim bölgesine giden polislerden 2'sinin silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Paul, yaralanan polislerden birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Olay yerine gelen SWAT (Özel Silahlar ve Taktikler) ekibi ile bir evde saklanan şüpheli arasında çatışma çıktığını aktaran Paul, Ronnie Kato adlı 36 yaşındaki şüphelinin yaklaşık 4 saat süren çatışmanın ardından bulunduğu evde yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
ABDPolis
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