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ABD'nin Miami kentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

30 Mayıs 2021 Pazar 17:24
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ABD'nin Miami kentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

Miami-Dade Polis Biriminden yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde 3 kişinin araçtan inerek kalabalığın bulunduğu alana rastgele ateş açtığı, ardından yine aynı araca binerek olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Olay yerinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, hastaneye kaldırılan 20 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Polis olayın, daha önce planlanan bir etkinliğin yapılacağı mekanın önünde yaşandığını aktardı.

ABD'de son günlerde silahlı saldırıların artması nedeniyle silah kullanımı ve edinimine ilişkin düzenlemeler yeniden gündeme gelmişti.

Ülkedeki silahlı saldırıları "salgın" olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden, 26 Mayıs'ta San Jose'de düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bayrakların yarıya indirilmesi talimatı vermişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDMiami
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