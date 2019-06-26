Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

ABD'nin San Fransisco kentinde elektronik sigara satışı yasaklandı

San Francisco, sağlığa etkileri daha iyi anlaşılana dek, elektronik sigaraların satışını yasaklayan ilk ABD kenti oldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:53
ABD'nin San Fransisco kentinde elektronik sigara satışı yasaklandı

Oylamada, elektronik sigara satan dükkanlar ve internet üzerinden, kentteki bir adrese gönderilmesi yasaklandı.

California eyaletindeki kent, Juul Labs'a, ABD'deki en popüler elektonik sigara üreticilerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Juul, kararın tiryakileri sigara içmeye geri döndüreceğini ve bir "karaborsa yaratacağını" söyledi.

Kararın yürürlüğe girmesi için San Fransisco Belediye Başkanı London Breed'in imzası gerekiyor ve Belediye Başkanı imzayı atma sinayli verdi.

Kararın imzadan yedi ay sonra uygulanmaya başlanrması bekleniyor, ancak elektronik sigara şirketlerinin mahkemede itiraz edebileceği haberleri geliyor.

Elektronik sigara karşıtları, elektronik sigara şirketlerinin, aromalı ürünlerle kasten gençleri hedef aldığını söylüyor. Ayrıca, sağlığa etkileri konusunda daha fazla araştırma gerekmesinin yanı sıra, elektronik sigara kullanımının gençleri sigaraya teşvik edebileceği de vurgulanıyor.

Yasak için kampanya yürüten San Fransisco Başsavcısı Dennis Herrera, kararı memnuniyetle karşıladı.

Tütün kullanımı kaynaklı ölümler

ABD Hastalık Denetim ve Önleme Merkezi, nikotin ürünleri kullandığını söyleyen ABD'li gençlerin oranının, geçen yıl yüzde 36 arttığını açıkladı.

Federal yasalara göre, tütün ürünleri satın alabilme yaşı 18, ancak Califorina ve diğer bazı eyaletlerde 21'e çıkabiliyor.

Jull daha önce, gençler arasında elektronik sigara kullanımını azaltamaya destek verdiğini, ancak bunun gençlerin normal sigaraya erişiminin önlenmesi adına daha sıkı önlemlerle birlikte yapılması gerektiğini söylemişti.

Şirketin ürettiği, harici bellekten biraz daha kısa olan cihaz, ABD'nin elektronik sigara pazarının yüzde 70'ini oluşturuyor.

Juul'un yüzde 35'i Marlboro'yu üreten Altria Grubu'na ait. Şirket daha önce mango ve salatalık gibi gözde aromalarını piyasadan çekmiş ve Instagram ve Facebook'taki sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDElektronik Sigara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir poşetin içinde ormanlık alana terk edilmiş! Daha göbek bağı bile…
Bir poşetin içinde ormanlık alana terk edilmiş! Daha göbek bağı bile…
Panama’da 6,2 büyüklüğünde deprem!
Panama’da 6,2 büyüklüğünde deprem!
Bahçe kazıldı sığınak çıktı
Bahçe kazıldı sığınak çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim