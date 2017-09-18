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ABD'nin Sudan'a yönelik yaptırımları

Ömer el-Beşir, Sudan'ın, yaptırımların kaldırılması için belirlenen maddelerin tamamını yerine getirdiğini, bu nedenle yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.

18 Eylül 2017 Pazartesi 09:54
ABD'nin Sudan'a yönelik yaptırımları

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Sudan'ın, yaptırımların kaldırılması için belirlenen maddelerin tamamını yerine getirdiğini, bu nedenle yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, Beşir başkent Hartum'da ABD'li gazeteci ve aktivistlerle bir araya geldi. Beşir, burada yaptığı konuşmada, "Sudan'ın, yaptırımların kaldırılması için belirlenen maddelerin tamamını yerine getirdiği göz önüne alınırsa doğal olan, yaptırımların kaldırılmasıdır." dedi.

Beşir, hükümet olarak ülkenin tamamında barış ve istikrarın sağlanması için çalıştıklarını vurguladı.

ABD yönetimi, 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Beyaz Saray'dan 13 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, yayımladığı kararnameyle, Sudan'a 20 yıldır uygulanmakta olan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını verdiği belirtilmişti. Yaptırımların kaldırılmasının, terörle mücadelede Washington yönetimiyle iş birliği yapılması, Güney Sudan'da barışın sağlanmasına destek olunması gibi 5 konuya dayandığı ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise 12 Temmuz'da Sudan'a yönelik yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini açıklamıştı.

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