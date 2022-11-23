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ABD'nin Virginia eyaletinde süpermarkette düzenlenen saldırıda yaklaşık 10 kişi öldü

23 Kasım 2022 Çarşamba 12:23
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ABD'nin Virginia eyaletinde süpermarkette düzenlenen saldırıda yaklaşık 10 kişi öldü



ABD'nin Virginia eyaletinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10'a yakın kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

CNN'nin haberine göre, polis, Chesapeake şehrinde ABD'nin büyük market zincirlerinden Walmart'ta, çalışan veya eski çalışan olduğu sanılan kişi tarafından henüz belirlenemeyen nedenle ateş açıldığını bildirdi.

Saldırganın daha sonra silahıyla intihar ettiği belirtildi.

Polis, yerel saatle 22.12'de gerçekleştirilen saldırıda 10'a yakın kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

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