Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Hırsız garsonun mahkemeye çıkarıldı
Hırsız garsonun mahkemeye çıkarıldı
Motor kazasında zanlı mahkemeye çıkarıldı
Motor kazasında zanlı mahkemeye çıkarıldı
Kardeşini vurmuştu
Kardeşini vurmuştu

ABD'nin Wisconsin eyaletinde silahlı saldırı: 8 yaralı

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Wauwatosa kentinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıda en az 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 12:58
637 Okunma
ABD'nin Wisconsin eyaletinde silahlı saldırı: 8 yaralı

Wauwatosa Polis Şefi Barry Weber, yaptığı açıklamada, Mayfair Mall adlı alışveriş merkezinde öğle saatlerinde bir silahlı saldırganın çevreye ateş açtığını ve biri 18 yaşından küçük 8 kişiyi yaraladığını söyledi.

Polis ekipleri, görgü tanığı ifadelerine göre 20'li veya 30'lu yaşlardaki beyaz bir erkek olan saldırganı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırının sebebinin henüz net olarak belirlenemezken, ilk incelemelerde saldırının bir tartışmadan kaynaklandığı ve planlı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da Covid-19 hastalarını "Acı çekmesin" diye öldüren doktor tutuklandı
Almanya'da Covid-19 hastalarını "Acı çekmesin" diye öldüren doktor tutuklandı
İsrailli bilim insanları duyurdu: Yaşlanmayı tersine çevirdik
İsrailli bilim insanları duyurdu: Yaşlanmayı tersine çevirdik
Dünyanın COVID-19 tablosu ağırlaşıyor: 58 milyona yaklaştı
Dünyanın COVID-19 tablosu ağırlaşıyor: 58 milyona yaklaştı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim