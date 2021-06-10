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ABD ordusu kargoda roket hızına ulaşmak istiyor

Amerikan ordusu, roket hızını kargo taşımacılığında kullanmak istiyor. Amerikan Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri, uzay alanında çalışan firmalara özel bir roket tasarlamaları çağrısı yaptı.

10 Haziran 2021 Perşembe 08:40
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ABD ordusu kargoda roket hızına ulaşmak istiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde kargo taşımacılığında yeni bir teknoloji çalışması gündemde..

Amerikan ordusu uzay roketlerini kargo taşımacılığında kullanmak istiyor. Amaç kargoları daha hızlı ulaştırmak.

Amerikan Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri, bunun için uzay çalışmalarında yer alan firmalara çağrıda bulundu.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre ABD ordusu, dünyanın her yerine hızla ulaşmak istiyor

Spacex ve Relativity Space gibi şirketlerden kargo taşımacılığı için özel bir roket üretilmesi istendi.

"Roket kargo" adı verilen proje ile aynı zamanda askeri olarak da kriz durumlarında dünyanın en uzak noktasına en kısa sürede ulaşılması hedefleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı geliştirilecek roketlere ilk müşteri olacak.

Roket kargo ile tedarik malzemesinin 90 dakika içinde yerine ulaştırılması hedefleniyor.

Proje gerçekleşirse roketli araç, hem askeri hem de ticari olarak kullanılacak. 

Anahtar Kelimeler:
Amerikan OrdusuRoket Hızını Kargo
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