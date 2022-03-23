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ABD: Rus güçleri Ukrayna'da 'savaş suçları' işliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.

23 Mart 2022 Çarşamba 22:13
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ABD: Rus güçleri Ukrayna'da 'savaş suçları' işliyor
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.

Blinken, Ukrayna'daki savaşta yaşanan sivil kayıpları ve Rusya'nın saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başından beri Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef alan saldırılarını takip edip bunları belgeleriyle kayıt altına almaya çalıştıklarını belirten Blinken, daha önce birçok kez "sivilleri hedef almak savaş suçudur" şeklinde açıklama ve değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Blinken, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki hastane ve tiyatro binalarının vurulmasını örnek göstererek, "Putin'in güçleri bu taktikleri, halkın direnişini kırmak için bombardımanları yoğunlaştırdıkları Grozni ve Halep'te de kullanmıştı." yorumunu yaptı.

Ukrayna'nın farklı bölgelerinde sivilleri ve sivil yaşam alanlarını hedef alan çok sayıda Rus saldırısının kamuya açık ya da istihbarat kaynaklarından dikkatli şekilde incelenerek belgelendiğini belirten Blinken, "Geçen hafta ABD'li yetkili uzmanların Ukrayna'daki potansiyel savaş suçlarını belgelemek üzere çalıştıklarını söylemiştim. Bugün elimizdeki mevcut bilgiler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediği değerlendirmesine ulaştığını açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, savaş suçlarını işleyenlerin hesap vermesini sağlamak üzere gerekli adımları atacaklarını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftaki bir açıklamasında "Putin'in savaş suçlusu" olduğunu savunmuş, Blinken da bu açıklamaya tamamen katıldığını dile getirmişti.

Moskova yönetimi ise Ukrayna'da sivilleri hedef aldıkları iddialarının asılsız olduğunu savunmuştu.

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