ABD savaş gemileri Yunan ordusu ile ortak tatbikat yaptı

Amerika Birleşik Devletleri Donanmasından yapılan açıklamada, tatbikatın bir bütün olarak Yunan Genelkurmay Başkanlığıyla ile ABD makamları tarafından planlandığı ve koordine edildiği, amacın NATO operasyonel ve taktik prosedürlerini kullanarak ortak yetenekleri geliştirmek olduğu dile getirildi.

Yunanistan’ın ‘bölgesel barış ve istikrara bağlılık gösteren’ hayati öneme sahip bir NATO müttefiki olduğuna vurgu yapılan açıklamada, ABD’nin, Yunanistan’ı Doğu Akdeniz bölgesinde istikrarın dayanağı olarak gördüğü ve bu ülkeyle her düzeyde daha yakın işbirliği geliştirmeye devam ettiğinin altı çizildi.

Tatbikatın ne zaman sona ereceği ile ilgili detay verilmedi.



