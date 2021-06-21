Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
"Sizi öldüreceğim"
"Sizi öldüreceğim"
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi

ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Donanması, en yeni ve en gelişmiş uçak gemisinin şok sertliğini ölçmek için, 'Tam Gemi Şok Denemeleri' tatbikatı gerçekleştirdi. 18 bin kilogram patlayıcı kullanılan ilk test tatbikatı sonunda, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 13:50
32 Okunma
ABD savaş gemisinden patlayıcı testi: 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Amerika Birleşik Devletleri Donanması, ülkenin doğu kıyısında başlattığı 'Tam Gemi Şok Denemeleri' (Full Ship Shock Trials)  tatbikatı kapsamında ilk patlayıcı testini tamamladı.

Patlamada yaklaşık 18 bin kilogram patlayıcı kullanıldı.

ABD Jeoloji Kurumu (US Geological Survey), patlamayı 3.9 büyüklüğünde deprem olarak kaydetti.

Uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un, Cuma günü Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken ilk planlanmış patlayıcı tatbikatını tamamlaması ardından, ABD Donanması, patlamanın geminin şok sertliğini ölçmek için yapıldığını açıkladı.

ABD Donanması’ndan yapılan açıklamada, “Sınıfının en üst teknolojili uçak gemisi, geminin savaş koşullarına dayanacak şekilde sertleştirilmesini sağlamak için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı ve bu şok denemeleri, geminin şok sertliğini doğrulamada kullanılan verileri doğruluyor" denildi.

Açıklamanın devamında  "Ford'un şok denemeleri, test alanındaki deniz yaşamının bilinen göç kalıplarına saygı göstererek, çevresel azaltma gerekliliklerine uygun bir program dâhilinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısı açıklarında yürütülüyor" ifadelerine yer verildi.

"Ford, ABD Donanması'ndaki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisidir" denilean açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Gemi, Nisan ayında, mürettebatın gerekli tüm testleri tamamladığı, planlanan iyileştirmeleri ve bakımı planlanandan önce tamamladığı ve Ford-Sınıfı sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için dersler aldığı 18 aylık başarılı bir teslimat sonrası test ve deneme dönemini kapattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkçılar ceset sanıp polisi aradı, denizden şişme bebek çıktı
Balıkçılar ceset sanıp polisi aradı, denizden şişme bebek çıktı
Araştırma: BioNTech aşısı, Sinovac'tan daha güçlü antikor tepkisi gösteriyor
Araştırma: BioNTech aşısı, Sinovac'tan daha güçlü antikor tepkisi gösteriyor
Araştırma: Covid geçirenlerin beyninde, gri madde ve doku kaybı görülüyor
Araştırma: Covid geçirenlerin beyninde, gri madde ve doku kaybı görülüyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim