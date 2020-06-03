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ABD Savunma Bakanı Esper'den Trump'ı kızdıracak açıklama

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusunun son çare olması gerektiğini söyledi. Esper yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Esperin, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.

03 Haziran 2020 Çarşamba 18:44
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ABD Savunma Bakanı Esper'den Trump'ı kızdıracak açıklama

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ABD'deki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pentogon Şefi, 1807 Ayaklanma Yasası desteklemediğini ifade ederek, ordunun protestolara müdahalesinin ‘son çare’ olması gerektiğini belirtti.

Esper, ordunun protestolara müdahale etmesinin ‘son çare’ olması gerektiğini belirterek, “Şu anda bu durumda değiliz ve Ayaklanma Yasası'nı devreye sokmayı desteklemiyorum” dedi.Esperin, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.

TRUMP, “ORDUYU ÇAĞIRIRIM” DEMİŞTİ

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, “Eğer bir şehir ya da eyalet vatandaşların canını ve malını koruyacak önlemleri almazsa oraya orduyu gönderecek ve onlar için sorunu hızla çözeceğim” demişti.

Anahtar Kelimeler:
Mark EsperABD
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