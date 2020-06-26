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ABD Savunma Bakanı'ndan NATO müttefiklerine savunma harcamalarını artırma çağrısı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "NATO müttefiklerimizin taahhütleri uyarınca gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2’sini savunmaya harcamaları konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz" dedi.

26 Haziran 2020 Cuma 12:58
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ABD Savunma Bakanı'ndan NATO müttefiklerine savunma harcamalarını artırma çağrısı

Esper ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde kısa bir açıklama yaptı.

Stoltenberg, Esper'e ziyareti için teşekkür ederek ikilinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele ve Afganistan gibi ittifakı ilgilendiren önemli konuları ele alacağını aktardı.

Esper ise NATO'nun hazırlık girişiminde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Kolektif savunma alanında önemli adımlar atıldığını ancak çabaların artırılması gerektiğini kaydeden Esper, "NATO müttefiklerimizin taahhütleri uyarınca gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 2’sini savunmaya harcamaları konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma BakanıMark EsperNATO
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