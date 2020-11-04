ABD seçimi tepetaklak: Florida'da yeniden Trump

Cumhuriyetçi mevcut Başkan Trump ve Demokrat aday Biden favori oldukları eyaletlerde kazanıyor. En kritik eyalet Florida'daki yarışı tüm ABD soluğunu tutarak izliyor.

CNN, tarihi seçimi Beyaz Saray'dan takip eden Trump'ın bir konuşma yapabileceğini duyurdu. Seçime katılım oranı ise 112 yıllık rekoru paramparça ederken, bahis piyasasındaki oranlar Başkan Donald Trump'ın lehine döndü.

Resmi olmayan sonuçlara göre kritik önemdeki Florida eyaletini Donald Trump kazandı.

Demokrat Başkan adayı Biden, Türkiye saati ile 08.30'da destekçilerinin karşısına çıktı. Trump da dünyanın ekranlara kilitlendiği bir açıklamada bulundu.

Öte yandan Fox News sunucusu Tucker Carlson da çarpıcı bir iddia ortaya attı. Seçimde kritik öneme sahip olan bir eyaletten ise bomba bir haber geldi.