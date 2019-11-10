ABD, Suriye’de yeniden konuşlanıyor

Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye’de konuşlandığı üslerin yarısından fazlasını boşaltan ABD ordusu, bazı üslerine yeniden dönerken, askeri varlığını petrol sahalarının olduğu bölgelerde güçlendiriyor.

ABD, Suriye’de 2011’de başlayan iç savaşa terör örgütü DAEŞ’e yönelik hava saldırılarıyla Eylül 2014’te dahil oldu. ABD, 2015’ten itibaren üs ve askeri noktalar kurma faaliyetine hız verdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen yıl “Suriye’deki askeri varlığını çekmek istediğini” açıklamasına rağmen Washington, bu ülkedeki askeri varlığını sürdürdü. Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı öncesi ABD ordusunun kara güçleri, Suriye sahasında üs ve askeri nokta olarak kullandığı toplam 22 bölgede varlık gösteriyordu. Buralarda 2 bin civarında askeri personel bulunduran ABD, Haseke ilinde 5, Deyrizor’da 4, Rakka’da 5, Kobani’de 5, Menbiç’te ise 3 bölgede konuşlandı.



Anadolu Ajansı’nın sahadaki muhabir ve yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Barış Pınarı Harekatı devam ettiği sırada ABD güçleri Menbiç ilçesinden başlayarak, Kobani, Rakka, Haseke’deki üs ve askeri toplam 16 noktadan çekildi. Rakka, Menbiç ve Kobani’deki tüm üs ve askeri noktalarından çekilen ABD askerleri, petrol zengini Deyrizor’dan çekilmezken, Haseke’de petrol sahalarındaki üslerini de boşaltmadı

Deyrizor’a yeni üs



Harekatın durmasıyla eş zamanlı olarak ABD askerleri, askeri üs ve noktaların bazılarına geri döndü. ABD askerleri Haseke’de terk ettiği tüm üs ve askeri noktaları ve Kobani’nin güneyinde M4 kara yolu üzerindeki Sırrin üssünde yeniden konuşlandı. Ancak Sırrin’deki durumun belirsiz olduğu öğrenildi. Rakka’da, Cezre’deki üssüne tekrar yerleşen ABD, inşası kısa süre önce tamamlanan şeker fabrikası üssünün korunması için az sayıda asker gönderdi. Menbiç’e hiç dönüş olmadı.



ABD, Deyrizor ilinde iki yeni üs kurmak için çalışmalara da başladı. ABD bu bölgelere ayrıca 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk etmişti. ABD ordusu, Suriye’de terör örgütü YPG’nin kontrolündeki petrol sahalarında devriyelerini sürdürüyor.