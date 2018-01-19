ABD temsilciler meclisi 4. geçici bütçeyi onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ülkedeki federal kurumların finansman yetersizliği nedeniyle bu gece kapanmasını önleyecek dördüncü bütçe tasarısını onayladı.

Federal kamu hizmetlerinin 16 Şubat gecesine kadar sürdürmesini sağlayacak tasarının Senato’dan geçip geçmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

ABD’de 2018 mali yılının dördüncü geçici bütçesi, Temsilciler Meclisi’nde 197'ye karşı 230 oyla kabul edildi. Demokratların neredeyse hepsinin muhalafet ettiği geçici bütçeye, 11 Cumhuriyetçi temsilcinin de "hayır" demesi dikkati çekti.

Demokratlar, bütçe tasarısına ülkeye çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) programının kalıcı hale getirilmesi yönündeki taleplerini karşılamaması nedeniyle karşı çıktı.

Mart 2018’de geçerliliğini kaybedecek programın kalıcı hale getirilmemesinin, hayatının büyük bölümünü ABD'de geçiren yaklaşık 800 bin göçmenin ülkeden sınır dışı edilmesine neden olabileceği belirtiliyor.

SENATO’DAN GEÇİP GEÇMEYECEĞİ BELİRSİZ

ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokratların muhalefetine rağmen onaylanan tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak ancak Cumhuriyetçiler Senato’da yeterli oya sahip değil. Çünkü 100 sandalyeli Senato'da 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor ve bütçenin Senato’dan geçmesi için 60 “evet” oyu gerekiyor.

Uzmanlar, Cumhuriyetçilerin DACA konusunda taviz vermeden “evet” diyecek 9 senatör bulmaları mümkün olmayabileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte, tasarının, Senatodan en geç yarın gece yerel saatle 23.59'a kadar geçmesi gerekiyor. Aksi halde, 320 milyonu aşkın Amerikalıya hizmet veren federal hükümet bütçe yetersizliği nedeniyle 13'üncü kez geçici olarak kapanacak.

TRUMP: “DEMOKRATLAR HÜKÜMETİN KAPANMASINI İSTİYOR”

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili açıklamasında federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle kapanmasından Demokratların sorumlu olacağını ifade etti.

Pennsylvania’da konuşan Trump, “Demokratlar hükümetin kapanmasını vergi indirimlerinin gündemden düşmesi için istiyorlar. Demokratlar dahil olmak üzere hiç kimse vergi indirimlerinin bu kadar iyi işleyeceğini düşünmedi. Demokratların bu yüzden hükümetin kapanmasını istediğini düşünüyorum.” dedi.

Öte yandan, Demokrat Kongre üyeleri, hem Kongre’yi hem Beyaz Saray’ı Cumhuriyetçilerin kontrol ettiğine vurgu yaparak, hükümetin kapanmasından partiler üstü önerileri desteklemeyen Cumhuriyetçilerin sorumlu olacağını belirtiyor.

24 MİLYAR DOLARA MAL OLMUŞTU

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her yıl yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplam 12 kez kapanmasına yol açtı.

Kongre'nin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihleri arasında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan yaklaşık 800 bin kamu çalışanı, 16 gün boyunca işlerine gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim'de sona ermişti.