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ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti

30 Ekim 2019 Çarşamba 14:53
ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 “evet” oyuna karşılık 11 “hayır” oyuyla meclisten geçti.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nin, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısının, hayata geçebilmesi için Senatoda da aynı şekilde kabul edilmesi gerekiyor.

Tasarıya tepki gösteren Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından, “Yabancı ülke meclislerindeki vekillerin malum lobilerin etkisiyle aldıkları ve alacakları, tarihi gerçeklerden uzak, tarafsız araştırma ve değerlendirmeye ve ilgili ülkelerin arşivlerinde yapılması gereken incelemeye dayanmayan vizyon yoksunu kararları şanlı tarihimize leke süremez.” açıklamasını yaptı.

BRT/AA

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