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ABD: Türkiye, S-400’ten vazgeçebilir

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze sistemine geçme kararının Batı savunmasını tehdit edeceğini ve Ankara'nın ABD'den F-35 savaş uçağı alımını da tehlikeye düşüreceğini söyledi.

17 Mayıs 2019 Cuma 13:58
ABD: Türkiye, S-400’ten vazgeçebilir
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AFP’nin haberine göre Amerikalı bakan Wilson, Türkiye’nin hala S-400 alımından vazgeçme ihtimali olup olmadığına ilişkin bir soruya “Mümkün. Diplomatlar bu konuda görüşmeleri sürdürüyorlar” diye cevap verdi. Wilson bir kez daha S-400 füze sisteminin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığını da tekrarladı.

Nisan ayında ABD Türkiye’nin ısmarladığı F-35 savaş uçaklarının üretimini askıya alma kararı vermişti. Bunun yanısıra ABD yasalarına göre Rus şirketlerinden silah alım anlaşması yapan ülkelere yaptırım uygulanması mümkün. Geçen yıl Haziran ayında ısmarlanan F-35’lerden ikisi Türkiye’ye resmen teslim edilmiş olsa da, uçaklar halen “Türk pilotların eğitim yapması” amacıyla Arizona, Phoenix’deki bir Amerikan hava üssünde tutuluyor.

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Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Wilson “Türk pilotlarını Luke Hava Üssü’nde eğitmeyi sürdürüyoruz. Fakat S-400 füze sistemine sahip bir ülkeye bu uçakları teslim etmemizin mümkün olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU İDDİALARI YANITLAMIŞTI
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu her ne kadar geçen ay Washington’un kaygılarını dikkate aldıklarını söylemiş olsa da Ankara ise son olarak S-400 hava savunma sistemi alımından vazgeçmeyi düşünmediğini bildirdi ve sistemin ilk parçalarının Haziran veya Temmuz ayları içinde gelebileceğini açıkladı.

Avrupa Konseyi’nin kuruluş yıl dönümü için bulunduğu Letonya’da Perşembe günü konuşan Çavuşoğlu, “ABD’nin S-400’lerin F-35’lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. Biz çok net bir şekilde ifade ettik bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacak, NATO sistemlerine entegre edilemeyecektir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD
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