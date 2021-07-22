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ABD, Türkiye'ye yine "yeni yaptırım" tehdidinde bulundu

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ABD, Ankara'nın aralarında Rus hava savunma sistemi alımı da olan "istikrar bozucu" davranışları nedeniyle Türkiye'ye daha fazla yaptırım uygulama tehdidinde bulundu.

22 Temmuz 2021 Perşembe 10:16
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ABD, Türkiye'ye yine "yeni yaptırım" tehdidinde bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, "Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini almasına ve konuşlandırmasına karşı çıkmaya devam ediyoruz. Rusya'dan başka bir büyük silah alışverişi yapılmasının yeni CAATSA yaptırımları tetikleyeceğini açık söylemiştik" dedi. 

ABD'nin yasama sisteminin üst meclisi olan Senato'nın Dış İlişkiler Komitesi'nin Washington'ın Türkiye politikası ile ilgili oturumunda konuşan Nuland, "F-35 savaş uçaklarının satışı ve ortak üretimindeki yasaklar devam edecek" dedi.

Senatör Jim Risch de, "S-400'ler Türk toprağında olduğu sürece F-35'ler Türkiye'ye gönderilmeyecek" diye konuştu.

Türkiye'de bir noktada F-35'ler için 900 kadar parça üretildiğine dikkat çeken Risch, "Minimal seviyeye indirildi ve kademeli olarak sıfırlanacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport geçen günlerde, gelecek aylarda Türkiye'ye 2. parti S-400'leri göndermek için bir proje geliştirileceğini ifade etti. 

Menendez'den Kıbrıs iddiası

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Türkiye'nin KKTC'ye bir drone üssü kurduğuna dair bilgisi olduğunu söyledi. Nuland konuyla ilgileneceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik açıklamalarına da değinen Nuland, "ABD bu hamleyi provokatif, kabul edilemez ve tekrar yerleşme görüşmelerine zararlı olarak görüyor" dedi

Son Güncelleme: 22.07.2021 10:24
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