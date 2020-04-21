Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı

ABD, uçak gemilerinin sayısını düşürmeyi planlıyor

Pentagon'un Amerikan donanmasının yapılanmasına ilişkin hazırladığı raporda, uçak gemilerinin sayısının düşürülmesi, insansız deniz araçları ve küçük savaş gemilerinin sayısının artırılması gerektiği önerildi.

21 Nisan 2020 Salı 22:43
545 Okunma
ABD, uçak gemilerinin sayısını düşürmeyi planlıyor

Henüz Pentagon tarafından kamuya açıklanmayan ancak Amerikan Defense News haber portalı tarafından sızdırılan raporda, ABD'nin uçak gemisi sayısının 11'den 9'a indirilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, Pentagon'un "büyük deniz savaş gemilerinin" sayısının 90 civarında tutulmasını planladığı, "küçük deniz savaş gemilerinin" sayısının da yaklaşık 70 adet artırılmasını önerdiği kaydedildi.

Raporda, alınacak küçük savaş gemilerinin önemli bir kısmının, insansız deniz araçları olması gerektiğine dikkat çekildi.

İki uçak gemisini devreden çıkarmanın, ABD Donanmasının küresel faaliyetlerinin önemli ölçüde değişmesi anlamına geldiği ifade ediliyor.

2 uçak gemisi ABD'deki limanlarda bekletiliyor

Bu haliyle, ABD donanmasına bağlı 9 uçak gemisi görevde iken 2 uçak gemisi ABD'deki limanlarda bekletiliyor.

Savunma Bakanı Mark Esper, uzun zamandır, uçak gemilerini Amerikan donanmasının ana omurgası olmaktan çıkarıp yerine daha ucuza mal edilebilecek gemileri donanmanın ana gücü haline getirmeyi hedeflediklerini ifade ediyordu.

İnsansız ve küçük savaş gemilerinin sayısının artırılması önerisi, ABD'nin denizlerde daha saldırgan bir tutum edineceğinin göstergesi olarak yorumlandı.

Anahtar Kelimeler:
ABDPentagonUçak Gemisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
COVID-19 karşısında güçsüz bir Afrika, tüm dünya için tehdit
COVID-19 karşısında güçsüz bir Afrika, tüm dünya için tehdit
İngiltere'de potansiyel COVID-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek
İngiltere'de potansiyel COVID-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek
Dünyada iyileşenlerin sayısı 660 bini geçti
Dünyada iyileşenlerin sayısı 660 bini geçti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim