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ABD uçak gemisinin kaptanı koronavirüse yakalandı

İçinde 4 bin kişinin bulunduğu, ABD uçak gemisi Theodore Roosevelt'in kaptanı Brett Crozier’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 11:55
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ABD uçak gemisinin kaptanı koronavirüse yakalandı

ABD Savunma Bakanlığına yazdığı mektupta koronavirüs karantinasına alınan gemideki personelin karaya çıkarılmasını istedikten sonra görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Yüzbaşı Brett Crozier görevden alınmasının ardından korona virüs testi yaptırdı.

Crozier’in 2 farklı sınıf arkadaşı ABD basınına yaptığı açıklamada Crozier’e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Crozier, "Savaşta değiliz, askerlerin ölmesi gerekmiyor. Hemen harekete geçmezsek, en önemli unsurumuz olan denizcilerimizle gerektiği şekilde ilgilenmiyoruz demektir. Hastalığın yayılması devam ediyor ve hızlanıyor" ifadelerini kullandı.

Mektup sonrası görevden alındı

ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Thomas Modly, Crozier’in mektubunun gereksiz endişe yarattığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, kaptanın mektubuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Mektup her yerdeydi. Bu uygun değil. Bunun uygun olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD medyası, 100’den fazla kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Uçak gemisinde 4 bin kişi bulunuyor. 

Anahtar Kelimeler:
ABDABD OrdusuKoronavirüsCoronavirüsBrett Crozier
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