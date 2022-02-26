ABD ve Almanya, Ukrayna'ya silah gönderecek

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı için yetki verdiğine işaret ederek, "Bu yardımlar arasında tanksavarlar, hafif silahlar, cephaneler olacak." ifadesini kullandı.



Ukrayna'nın Rusya'nın "zalimce" saldırılarına maruz kaldığını vurgulayan yetkili, "Son birkaç gün içinde Ukrayna'ya savunma yardımında bulunduk." dedi.

ALMANYA 1000 TANKSAVAR VE 500 STİNGER FÜZESİ GÖNDERECEK



Almanya, Ukrayna'ya ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceğini duyurdu.



Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin bugün Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldığını belirterek "Silahlar en kısa sürede Ukrayna'ya teslim edilecek." ifadesini kullandı.



Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Başbakan Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu, savaş sonrası düzenimizi tehdit ediyor. Bu durumda (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in işgalci ordusuna karşı elimizden geldiği kadar Ukrayna'nın kendisini savunmasına destek olmak görevimizdir. Almanya Ukrayna'nın yanındandır." görüşünü paylaştı.



Hükümetin, Ukrayna'ya silah göndermesi ülke siyasetinde politika değişikliği anlamına geliyor. Almanya savaş ve kriz bölgelerine silah vermeyi reddediyordu.