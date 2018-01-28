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ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı birlik sözü

Mattis ve Song'un dün Hawaii'de bir araya gelmesinin ardından, Güney Kore Savunma Bakanlığından bugün bir açıklama yapıldı.

28 Ocak 2018 Pazar 18:35
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı birlik sözü
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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Güney Kore Savunma Bakanı Song Young Moo, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması çabalarına yönelik olarak Pyongyang yönetimine karşı ülkelerin daha ileri seviyede bir ortak caydırıcılık oluşturulması konusunda mutabık kaldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Mattis ve Song'un dün Hawaii'de bir araya gelmesinin ardından, Güney Kore Savunma Bakanlığından bugün bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Güney Kore-ABD ittifakında bir boşluk oluşturmaya yönelik herhangi bir çabanın başarısızlıkla sonuçlanacağını vurgulayan iki bakan, Kuzey Kore'nin tutumunu değiştirmesi ve nükleer silahlardan arındırılması konusunu görüşmek üzere müzakere masasına gelmesi için birlikte yakın çalışmayı sürdürme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

İki bakanın, Kuzey Kore tehditlerine karşı, Güney Kore ile ABD'nin ortak kabiliyetlerini güçlendirmeye devam etmesi gerektiği konusunda anlaşmaya vardığının bildirildiği açıklamada, "İki bakan, ayrıca Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik süregelen diplomatik çabalara askeri destek için etkili ve güvenilir bir savunma hazırlığının güçlendirilmesine devam etme kararı aldılar." ifadeleri kullanıldı.

Song ve Mattis, Kuzey Kore'nin, 9-25 Şubat'ta Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na katılacak olmasını memnuniyetle karşılayarak, oyunların huzurlu ve barışçıl bir ortamda gerçekleşmesi için destek sözü verdi.
 

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