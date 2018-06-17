ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatları durdurması bekleniyor

Yonhap ajansının adı açıklanmayan bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberinde, Güney Kore ve ABD askeri yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın durduracaklarını söylediği ortak tatbikatlara ilişkin yakın istişare içinde oldukları belirtildi.

Kaynak, bu hafta, Güney Kore ve ABD savunma bakanlıklarının, kararlarının neticesini ortaklaşa duyuracağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile yaptıkları askeri tatbikatları durduracaklarını açıklamıştı.

ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin yüksek olduğuna ve bunun çoğunun ABD tarafından karşılandığına işaret eden Trump, "Güney Kore de katkı sağlıyor ama yüzde 100 değil. Bu da onlarla konuşmamız gereken bir konu." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varılmıştı.