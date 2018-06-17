Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatları durdurması bekleniyor

Güney Kore ve ABD'nin, geniş çaplı ortak askeri tatbikatlarını bu hafta içinde askıya alma kararlarını duyurması bekleniyor.

17 Haziran 2018 Pazar 13:34
ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatları durdurması bekleniyor

Yonhap ajansının adı açıklanmayan bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberinde, Güney Kore ve ABD askeri yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın durduracaklarını söylediği ortak tatbikatlara ilişkin yakın istişare içinde oldukları belirtildi.

Kaynak, bu hafta, Güney Kore ve ABD savunma bakanlıklarının, kararlarının neticesini ortaklaşa duyuracağını ifade etti.

banner39
ABD Başkanı Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile yaptıkları askeri tatbikatları durduracaklarını açıklamıştı.

ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin yüksek olduğuna ve bunun çoğunun ABD tarafından karşılandığına işaret eden Trump, "Güney Kore de katkı sağlıyor ama yüzde 100 değil. Bu da onlarla konuşmamız gereken bir konu." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varılmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kore, kurtarılan Kuzey Koreli 4 denizciyi iade etti
Güney Kore, kurtarılan Kuzey Koreli 4 denizciyi iade etti
Avusturya'dan Almanya'ya casusluk iddiası
Avusturya'dan Almanya'ya casusluk iddiası
İsrail savaş uçakları, Gazze'de 'sivil aracı' vurdu
İsrail savaş uçakları, Gazze'de 'sivil aracı' vurdu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim