ABD Venezuela'ya yeni bir yardım paketi gönderecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Venezuela'ya gönderilecek yardım paketine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Palladino, açıklamasında, Guaido tarafından yapılan acil yardım çağrısına cevap verdiklerini belirterek "Dışişleri Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Savunma Bakanlığı işbirliğiyle 16 Şubat'ta Kolombiya’nın Cucuta kentinden Venezuela'ya yardım paketi teslim edilecek." dedi.

Gönderilen yardım paketlerinin ABD'nin Venezuela halkına olan bağlılığını gösterdiğini ileri süren Palladino, "Bu yardımlar, Venezuela’daki çaresiz halkın ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.Palladino, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine çağrıda bulunarak yardım paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için ülkeye girişine izin verilmesini istedi.

VENEZUELA'DA "İNSANİ KRİZ VE YARDIM" SORUNU

Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" iddiaları, ABD ve Batı destekli muhalefet ile hükümet arasındaki kavganın en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yaptığı konuşmada, ülkede bir insani kriz olduğunu ve konuyu 3 bölgeden uluslararası yardım getirerek çözeceklerini öne sürmüştü.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Küba ve Çin ile yaptığı anlaşmalar neticesinde ilaç ve gıda ürünlerinden oluşan 933 ton malzeme temin etmişti.

Venezuela basın organı Ultimas Noticias'ın haberine göre, ülkeye Çin ve Küba ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde gönderilen 933 ton aşı, antibiyotik, ağrı kesici ve gıda malzemesi, Sağlık Bakanı Carlos Alvarado tarafından La Guaira Limanı'nda teslim alındı.