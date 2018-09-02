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ABD yardımı kesti, Türkiye devreye girdi

ABD, dün gece Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından, Ürdün tarafından yapılan bir açıklama, Türkiye'nin devreye girdiğini ortaya çıkardı.

02 Eylül 2018 Pazar 09:00
ABD yardımı kesti, Türkiye devreye girdi

ABD Başkanı Trump’ın göreve gelmesiyle dış siyasetinde yön değiştirerek ortalığı karıştıran Washington dün yine tartışmalı bir karara imza attı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Sözcü Nauert, ABD'nin UNRWA'ya bundan sonra ilave katkı yapmamasına karar verildiğini açıkladı. Nauert, Ocak ayında ABD'nin ajansa yaptığı 60 milyon dolarlık katkıdan sonra “artık bu yükün büyük kısmını tek başlarına taşımayacaklarını açıkça dile getirdiklerini” kaydetti.

Bu açıklamaya birçok ülkeden tepki gelirken, Reuters’ın son dakika haberinde Ürdün’ün tepkilerine yer verildi. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, ajansa konuşarak açıklamalarda bulundu. ABD’nin bu kararının bölgede radikal İslamı ve şiddeti körükleyeceğini söyleyen Safadi, “Bu karar barış görüşmelerini ve çabalarını olumsuz etkileyecektir. Gerilimi artıracağı kesin” dedi. Safadi, başta Türkiye olmak üzere bu süreçte birçok ülkeyle temas halinde olduğunu ve birlikte hareket edileceğini dile getirdi. Safadi, “27 Eylül’de New York’ta bizim Japonya, İsveç, Türkiye ve AB ile birlikte ortak çağrımız sonucunda bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ajans için siyasi ve finansal destek sağlamayı amaçlıyoruz. UNRWA’nın fon alması için her şeyi yapacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeHaberKKTC
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