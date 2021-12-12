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ABD'yi kasırga vurdu, onlarca kişi hayatın kaybetti!

ABD bir kez daha kasırga dehşetiyle karşı karşıya. Ülkede birçok eyaleti etkisi altına alan fırtına ve hortumlarda 70'den fazla kişinin öldüğü duyuruldu. Sayının 100’e kadar yükselebileceği açıklandı.

12 Aralık 2021 Pazar 09:27
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ABD'yi kasırga vurdu, onlarca kişi hayatın kaybetti!
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ABD'nin Illinois Arkansas, Tennessee ve Missouri dahil olmak üzere birçok eyalet için verilen kasırga uyarıları devam ediyor. ABD'nin ortabatı ve güney eyaletleri fırtınaya teslim oldu. Ülkenin doğusunda birçok hortum meydana gelirken, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor. Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee eyaletlerinde cuma akşamı ve cumartesi sabahı en az 24 kasırga görüldü.

ABD&#39;yi kasırga vurdu... Çok sayıda ölü var

ABD’nin Kentucky eyaletinde Vali, kasırga nedeniyle en az 70 kişinin ölmüş olabileceğinden endişe edildiğini açıkladı. Washington Post'un aktardığına göre Vali Andy Beshear, "Hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 70'i geçti" dedi.

ABD&#39;yi kasırga vurdu: En az 50 kişi öldü - Tr724

Ölü sayısının 70 ile 100 arasında olabileceğini belirten Vali Beshear, kasırganın eyalet tarihindeki en kötü kasırga olduğunu söyledi.

Beshear, Mayfield kasabasının "tarihte bir kasırga tarafından en çok hasar gören kasaba kadar hasar gördüğünü" ifade etti. Tennessee eyaletinde fırtınaya bağlı nedenlerle ölenler olduğu belirtiliyor.

  ABD&#39;yi kasırga vurdu: 50&#39;den fazla ölü

Mahsur kaldılar

Arkansas eyaletinde meydana gelen hortumun bir bakımevinde yol açtığı hasar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Monette kentinde farklı noktalarında hortum meydana geldi. Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day, çıkan hortumun "Monette Manor" adlı bakımevinde büyük hasara yol açtığını açıkladı. Day, binanın bir kısmının yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. "Bina görünüşe göre büyük ölçüde yıkılmış gibi görünüyor" diyen Day, "Kasırga sirenlerinin çalmasına az bir süre kalmış. Bazı sakinler bodrumda bulundu" ifadelerini kullandı. Day, Associated Press'e verdiği demeçte, bir kısmı yıkılan bakımevinde 20 kişinin mahsur kaldığını da söyledi.

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ABD
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