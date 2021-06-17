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ABD'de 108 yılın sıcaklık rekoru

ABD son 108 yılın en sıcak dönemini yaşıyor. Kaliforniya eyaletindeki 'Ölüm Vadisi'nde termometreler 54 dereceye çıktı. Ülkede sıcak hava dalgası kaynaklı orman yangınlarından endişe ediliyor.

17 Haziran 2021 Perşembe 15:24
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ABD'de 108 yılın sıcaklık rekoru

ABD'de bunaltıcı sıcaklar erken bastırdı. Ülkenin batı ve güneybatı kesimleri sıcak hava dalgasının etkisine girdi.

Kaliforniya eyaletindeki 'Death valley' yani 'Ölüm Vadisi'nde termometreler 54 dereceyi gösterdi. Bu yılın en yüksek sıcağıklığına ulaşıldı.

Bölgede en yüksek sıcaklık rekoru 1913'te 57 dereceyle kırılmıştı.

Mojave Çölü'nün bir parçası olan vadi, nefes aldırmayan sıcağa rağmen ziyaretçileri ağırladı.

Ziyaretçiler, "Sıcaklık o kadar sorun değil. manzara sıcaklığın verdiği rahatsızlığı unutturuyor" diye konuştu.

San Francisco Körfezi de sıcak havanın etkisinde bölgede serinlemek için merkezler kuruldu.

Klima kullanımından dolayı elektrik hatlarındaki yükü azaltabilmek için halktan yardım istendi. Elektriğin tasaruflu kullanılması tavsiye edildi.

SICAKLIK KAYNAKLI ORMAN YANGINI ENDİŞESİ

Normale göre daha erken gelen ve daha uzun süren sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangınlarının çıkmasından da kaygı duyuluyor.

Son Güncelleme: 17.06.2021 16:09
Anahtar Kelimeler:
ABDÖlüm Vadisi
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