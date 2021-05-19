ABD’de 12-15 yaş arası 600 bin çocuk bir doz aşı oldu

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 12 ila 15 yaşları arasındaki en az 600 bin çocuğun BioNTech / Pfizer corona virüs aşısının ilk dozunu olduğunu bildirdi.

Açıklamayı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) direktörü Dr. Rochelle Walensky yaparken bu rakama bir hafta içerisinde ulaşıldığını belirtti.

Medya brifinginde yapılan açıklamada, yalnızca BioNTech / Pfizer aşısının 18 yaş altı kişilerde yetkilendirildiği aktarılırken bu yaş grubunda aşılanan kişi sayısının 3,5 milyona ulaştığı açıklandı.

ABD’de bugüne kadar toplamda 157 milyon kişinin en az bir doz aşı olduğu bildirilirken American Academy of Pediatrics'in verilerine göre, 13 Mayıs itibarıyla 18 yaşın altında 3,9 milyondan fazla Covid-19 vakası bildirildi.

ABD’de her 100 vakadan 14’ünün 18 yaş altı kişilerde görüldüğü belirtilirken pandeminin başından bu yana bu yaş grubunda 308 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin altı çizildi.

ABD’DE SON DURUM

ABD'de, corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 493 artarak, 586 bin 471'e ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 53 bin 585 artışla, 32 milyon 995 bin 105'e yükseldi.

California, 3 milyon 769 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 931 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 293 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 699 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 989 ve Texas'ta 50 bin 972 olarak kayıtlara geçti.

123 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 157 milyondan fazla kişiye ilk doz, 123 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 25 milyon 228 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 657 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Covid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 436 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 278 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.