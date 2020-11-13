Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlandı!
KKTC'de ikamet izni bile yok
KKTC'de ikamet izni bile yok
Kamerunlu uyuşturucu zanlılarına 7 gün daha tutukluluk
Kamerunlu uyuşturucu zanlılarına 7 gün...
3 gün daha tutuklu
3 gün daha tutuklu
“Polis ne derse doğrudur”
“Polis ne derse doğrudur”

ABD’de 29 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı

ABD’nin Minnesota eyaletinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu. 29 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

13 Kasım 2020 Cuma 17:22
612 Okunma
ABD’de 29 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı

ABD'yi etkisi altına alan karşı yağışı birçok eyalette hayatı felç etti.

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Monticello kasabası yakınlarında bulunan I-94 otoyolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 araç birbirine girdi. Meydana gelen zircirleme kazasında 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. 

Yararlılar hastaneye götürülürken, kaza nedeniyle çoğu TIR olmak üzere 10'a yakın aracın yanarak kül olduğu görüldü.

Kazanın ardından otoyol çift yönlü olarak saatlerce trafiğe kapatılırken, kazaya yoğun kar yağışının neden olduğu açıklandı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da COVID-19 vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da COVID-19 vaka sayısında yeni rekor
Azerbaycanlı komutan Karabağ'da dağı taşı ''Tekbir'' sesleriyle inletti
Azerbaycanlı komutan Karabağ'da dağı taşı ''Tekbir'' sesleriyle inletti
İngiltere’de günlük vaka sayısı rekor tazeledi
İngiltere’de günlük vaka sayısı rekor tazeledi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim