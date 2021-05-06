ABD’de 6 ay önce kaybolan kadın, ormanda ot ve yosun yiyerek hayatta kalmaya çalışırken bulundu

Basın açıklamasına göre, yetkililer kadının kaybolduğunu ilk kez 25 Kasım’da fark etti. Bu tarihte kadının arabası Spanish Fork Kanyonu'nun Diamond Fork bölgesine bağlı bir kamp alanında park halinde bulundu. Arabanın yolu kapattığına dair şikayet alan polisler kadına ulaşamayınca kayıp olduğu değerlendirildi.



Bununla birlikte, yetkililer, karadan ve havadan ilk aramayı yaptıklarında kadına dair bir iz bulamadıklarını belirtti. Ardından, arabayı terk etmiş olabileceği şüphesiyle aracına el konulduğu bildirildi.

Sonraki aylarda polisler, kadının akrabalarıyla, arkadaşları ve eski iş arkadaşlarıyla görüştü. Ancak, tümü kadının nerede olduğuna dair bilgilerinin olmadığını söyledi.

Geçen pazar günü ise bir polis kar amacı gütmeyen bir hava arama örgütünün temsilcileriyle birlikte, kadına ne olduğunu bulmak için bir insansız hava aracı kullanarak bölgeye döndü. İlk geçişlerden birinde drone düştü ve cihazı almak için tepelere doğru yürürken, polis ve drone pilotu bir çadırla karşılaştı ve içeride aradıkları kadını buldu.

"HALA HAYATTA OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"



Polis Şefi Specer Cannon, "Ne kadar uzun zaman geçtiği göz önüne alındığında, kadını canlı olarak bulamayacağımızı düşünüyorduk. "Böyle durumlarda, genellikle vefat ettikten sonra birini buluruz. Hala hayatta olduğunu görünce çok mutlu olduk” dedi.

NEHİRDEN SU İÇTİ, OT VE YOSUN YEDİ

Öte yandan, kadının oldukça zayıflamış olduğu görüldü. Yetkililer kadının yanında ilk etapta çok yiyecek olduğunu, yakındaki bir nehirdeki suyu içtiğini ve çimen ve yosun yiyerek hayatta kaldığını açıkladı.

ORMANDA YAŞAMAK KENDİ SEÇİMİ OLABİLİR



Ormanda yaşamanın ise kadının kendi seçimi olduğu değerlendiriliyor. Şerifin ofisinden yapılan açıklamada, "Kadının durumu ve bizimle konuştuklarından anladığımız kadarıyla bu onun kendi seçimi. Yine de milletvekilleri onu akıl sağlığı değerlendirmesi için yerel bir hastaneye götürdüler. Ancak, birçok insan bu kadının yaşadığı şartlar ve koşullarda yaşamamayı seçebilirken, onun seçimi yasadışı değil. Kadının aynı bölgeye geri dönmeyi karar verirse ona hayatını devam ettirebilmesi için çeşitli kaynaklar sunacağız. Hayatında ne olursa olsun, şüphesiz zor koşullarda hayatta kalma yeteneği olağanüstü" ifadeleri kullanıldı.