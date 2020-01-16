ABD’de aile dehşeti! Eşi ve üç çocuğunu katletti!

Connecticut'ta meydana gelen olayda karısı ile birlikte fizik tedavi merkezi işleten ve ekonomik zorluk içine düşen Anthony Todt cinnet geçirdi.
Kredi borçlarını ödeyemeyen, oturdukları evin tahliye kararı olan aileden bir süredir haber alınamıyordu.
Anne Megan ve çocukları can verdi.
Polislerin mahkeme kararıyla girdikleri evde yapılan aramada çocuklar, anne ve evin köpeğinin cesetleri bulundu.
Todt, yoga öğretmeni karısı Megan ve çocukları 13 yaşındaki Alex (13), 11 yaşındaki Tyler ve 4 yaşındaki Zoe’yu öldürdüğünü itiraf etti.