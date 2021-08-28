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ABD'de bir hastanede skandal olay!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir hastanede skandal olay patlak verdi. Acil Tıp Teknisyeni görevlisi olarak çalışan şahıs, acilde hastaların beklediği anda başka bir odada sedye üzerinde hastayla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Şahsın diploması ve çalışma izni iptal edildi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:58
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ABD'de bir hastanede skandal olay!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hastanede yaşanan skandal olay duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. Hastanede Acil Tıp Teknisyeni olarak çalışan Yoandy Moreno isimli erkek, acilde hastaların sıra beklediği bir zaman diliminde 1 saatliğine ortadan kayboldu. Moreno'nun uzun süre ortalıkta görünmemesi şeflerini endişelendirdi.

KENDİ KENDİNE İTİRAF ETTİ

Şeflerinin arkadaşlarına sorduğu genç adam, tam 1 saat sonra kendiliğinden acil servise döndü. Hemen soru bombardımanına tutulan şahıs, başka bir odada sedyenin üzerinde hastayla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Bunu duyan şefleri acil olarak yönetimden soruşturma talep etti.

DİPLOMASI ELİNDEN ALINDI

Hastane yönetiminin de devreye girmesiyle birlikte Yoandy Moreno'nun diploması iptal edildi. Aynı zamanda çalışma izni de iptal edildi. Hastane tarafından yapılan açıklamada, "Çalışanımız profesyonel bir yaklaşım sergilememiştir. Bu yaptığı da mesleğini ciddiye almadığını göstermektedir" denildi.

2011 yılından bu yana Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Moreno, artık mesleğini icra edemeyecek.

Son Güncelleme: 29.08.2021 00:01
Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik Devletleri
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