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ABD’de Federal hükümet16 Şubat’a kadar açılacak

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:00
ABD’de Federal hükümet16 Şubat’a kadar açılacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 35 gündür kısmen kapalı olan federal hükümetin yeniden açılması konusunda Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

Federal hükümetin açılması konusunda ABD Kongresi ile uzlaşmaya vardığını kaydeden Trump, “Federal Hükümeti yeniden açacak bir anlaşmaya vardığımızı ilan etmekten gurur duyuyorum.” dedi.

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Senatodan hemen geçerek önüne gelecek ilgili tasarıyı vakit kaybetmeden imzalayacağını ve böylece hükümetin 3 haftalığına yeniden açılacağını belirten Trump, hükümetin 15 Şubat’a kadar açık olacağını ve bu süre içinde sınır güvenliği konusunda bir uzlaşma sağlanmasını beklediğini vurguladı.

Anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını söyleyen Trump, “Eğer Kongre, sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa 15 Şubat’ta hükümet yeniden kapanır ya da ben Anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri kullanırım.” ifadesini kullandı.

Trump, “Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak benim en önemli önceliğim. Güçlü ve güvenli bir bariyer olmaksızın sınırımızı koruyamayız.” değerlendirmesini yaparak, güney ülkelerinden çok sayıda suçlunun, yasa dışı göçmenin ve uyuşturucunun geldiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDHaberKKTC
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