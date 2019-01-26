ABD’de Federal hükümet16 Şubat’a kadar açılacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 35 gündür kısmen kapalı olan federal hükümetin yeniden açılması konusunda Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarına bir açıklama yaptı.
Federal hükümetin açılması konusunda ABD Kongresi ile uzlaşmaya vardığını kaydeden Trump, “Federal Hükümeti yeniden açacak bir anlaşmaya vardığımızı ilan etmekten gurur duyuyorum.” dedi.
Anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını söyleyen Trump, “Eğer Kongre, sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa 15 Şubat’ta hükümet yeniden kapanır ya da ben Anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri kullanırım.” ifadesini kullandı.
Trump, “Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak benim en önemli önceliğim. Güçlü ve güvenli bir bariyer olmaksızın sınırımızı koruyamayız.” değerlendirmesini yaparak, güney ülkelerinden çok sayıda suçlunun, yasa dışı göçmenin ve uyuşturucunun geldiğini ifade etti.