ABD’de ilk kez bir F-35B savaş uçağı düştü

ABD medyasının askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri’ne ait Beaufort Hava Üssü’nden kalkan uçakla, üsse 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği belirtildi. Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Bunun yeni nesil F-35B uçaklarının ilk kazası olduğuna da dikkatin çekildiği haberde, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna vurgu yapıldı.

SON ANDA KURTULMUŞTU

Ekim 2016’da yine aynı üsten havalanan bir F-35B’nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu. ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan’da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı. AA