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ABD'de ilk kez bir siyahi kuvvet komutanı atandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık tartışmaları ve protestolar gündemdeyken Trump yönetimi ilginç bir adım attı. Ülke tarihinde ilk kez bir siyahi kuvvet komutanı atandı. Atama Senato tarafından onaylandı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 09:00
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ABD'de ilk kez bir siyahi kuvvet komutanı atandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak aday gösterdiği Orgeneral Brown, Senato'dan tam destek aldı. 98 senatörün onay verdiği atamaya karşı çıkan olmadı. 

Atamanın ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yaygın protestolar sürerken gerçekleşmesi dikkati çekti.

Orgeneral Brown, bu atama öncesinde ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Hava Unsurları Komutanı olarak görev yapıyordu.

Trump, Twitter mesajında, “ABD’nin ilk Afroamerikan kuvvet komutanı olarak Orgeneral Charles Brown’ı Hava Kuvvetleri Komutanlığına atama kararım Senato tarafından onaylandı. ABD için tarihi bir gün. Büyük bir vatansever ve lider olan Orgeneral Brown ile yakın çalışma konusunda heyecanlıyım.” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 10.06.2020 09:07
Anahtar Kelimeler:
ABD
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Kktc 2020-06-10 10:42:40

Dünyada ırkcılığı başlatanlar siyahilerdir . ABD deye tapıyorlar bize ırkcılık yapıyor dyorlar aynı şeyler Avrupada da oluyor Avrupa ülkelerine tapıyorlar sonra bize ırkcılık yapıyor dyorlar

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