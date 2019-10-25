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ABD’de korkunç yangın: Binlerce insan tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde devam eden ve hızla yerleşim yerlerine yayılan orman yangını bölge halkını paniğe sevk etti... On binlerce bölge sakini evlerini terk etti.

25 Ekim 2019 Cuma 13:25
ABD’de korkunç yangın: Binlerce insan tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde yangın paniği yaşanıyor… Kuru hava ve etkili rüzgarla birlikte yaşam alanlarını tehdit eden yangın giderek büyüyor.

Yetkililer yangının yerleşim birimlerine yakın bölgeye doğru ilerlediğini aktarırken, tedbirlerin arttırıldığı bölgede zorunlu elektrik kesintilerinin yapıldığı bildirildi. Ülkenin en büyük kuruluşu Pacific Gas and Electric Company (PG&E), bu hafta sonu San Francisco Körfez Bölgesi'nin tamamında elektrik kesintilerinin yaşanacağı uyarısında bulundu. Bu ay içerisinde gerçekleştirilen üçüncü büyük kesintinin yaşanacağı belirtildi.

Öte yandan yetkililer en az 4 bin hektarlık alanın küle döndüğünü açıklarken halk arasında Santa Ana rüzgarı olarak da bilinen sıcak ve kuru rüzgarın hafta sonuna kadar devam edeceğini ve dolayısıyla yangının söndürülmesinin daha da zorlaştığını vurguladı.

California’nın güneyinde ise iki yangının devam ettiği, kontrollü söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Yetkililer şu ana kadar yaralı ya da ölünün olmadığını belirtti. Kuzey California’da 2 yıl önce meydana gelen yangında ise 44 kişi hayatını kaybetmişti.

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ABDHaberKKTC
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