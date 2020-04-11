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ABD’de koronavirüs nedeniyle günde yaklaşık 2 bin kişi ölüyor

ABD’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bine yaklaştı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 09:20
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ABD’de koronavirüs nedeniyle günde yaklaşık 2 bin kişi ölüyor

ABD’de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686’ya yükseldi.

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde dünyada ilk sırada bulunan ABD’de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 861 artışla 466 bin 299’a, ölenlerin sayısı ise 1878 artarak 16 bin 686’ya çıktı.

Dünya genelinde ABD’yi 157 bin 22 vakayla İspanya ve 143 bin 626 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD’deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 118 bin 790 vaka ile Fransa’nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

ABD’DE SALGININ MERKEZİ “NEW YORK”

Eyaletlere bakıldığında salgın etkisini en çok New York’ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 151 bin 79 olan vaka sayısı, 10 bin 728 artışla 161 bin 807’ye çıktı.

New York’u 51 bin 27 vakayla komşusu New Jersey, 21 bin 504 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 7 bin 67 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1709 ölümle New Jersey ve 1076 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsKovid-19
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Ertaç 2020-04-11 10:36:31

Büyük güç.Abd,İtalya,İspanya,İngiltere,Fransa.Sadece silahlanma ile bu iş olmuyor,önce sağlık bilimi sonra gerisi.İnşAllah bundan sonra sikahlar yerine bilimi daha çok bütçe ayırırsınız,

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Vatandaş 2020-04-11 09:57:54

Be arkadaşlar acaba hiç kendi kendinize sorup araştırdınızmı; bu GÜNDEM KIBRIS'ın künyesi nedir diye?
Künye menüsüne girdiğinizde yalnızca "Yazı İşleri Müdürü Bahar Sancar" ve bir de cep telefonu "+90548 887 3030" yazar..Bunun haricinde hiçbir bilgi yok..Adresi nedir belli değil,e-mail adresi belli değil,diğer sabit telefon bilgileri yok vs...Yayın kurulundan bunu sormak gerekmezmi? Biz kiminle muhatabız..Bu kanalın kişiliği nedir? Özel mi tüzel mi? araştırmak lazım..

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vatandaş 2020-04-11 12:17:11 @Vatandaş

sende heryere yazıp durma amk anladık yaygaracı ..başka işimiz yok bunlamı uğraşacağız ?

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